Горбулин: Новые санкции США приведут экономику России к коллапсу

Новые американские санкции приведут к постепенному системному коллапсу текущей российской экономической модели, поскольку нанесут удар прежде всего по энергетическому сектору.

Об этом в статье для еженедельника "Зеркало недели" пишет советник Президента, директор Национального института стратегических исследований, академик Национальной академии наук Украины Владимир Горбулин.

"Несмотря на браваду российского руководства, новые американские санкции для России довольно серьезны и будут вести к постепенному системному коллапсу текущей российской экономической модели", - считает советник Президента.

Он акцентировал, что санкции в первую очередь нанесут удар по российскому энергетическому сектору, ведь они предусматривают запрет на участие американских компаний и физических лиц в больших нефтегазовых проектах с участием российского бизнеса, ограничение пятью миллионами долларов на инвестиции в российские трубопроводы и удар по российским проектам по добыче нефти на глубоководном шельфе, сланцевой нефти, нефти в водах Арктики.

В этом контексте Горбулин напомнил, что к топ-10 крупнейших российских налогоплательщиков принадлежат Роснефть, Газпром, Лукойл, Сургутнефтегаз, Сбербанк России, Татнефть, Российские железные дороги (РЖД), Росатом, Башнефть, Славнефть, из которых лишь две компании - Сбербанк России и РЖД - не имеют прямого отношения к нефти и газу.

"Сюда же можно отнести дальнейшее ограничение России в части получения "длинных кредитов", без которых невозможно развитие большого бизнеса. Бесспорно, сюда же попадают ограничения на строительство "Северного потока-2", который для России, опять же, не столько экономический, сколько политический проект", - отметил академик.

Как заметил Горбулин, объективно нынешней России нечего симметрично противопоставить США, поэтому максимум, на что оказался способным Кремль, - запретить США пользоваться дачами на территории России и сократить персонал американского посольства.

"Однако Россия будет искать другие формы ответа. В первую очередь - в сфере кибератак, наращивание пропаганды, провоцирование политических и военных кризисов, в том числе - в Украине, которая также укладывается в концепцию "новых 80-х": тогда Кремль тоже пытался отвечать Западу на других фронтах. Обычно - не очень успешно. Правда, ресурсов на такое остается не так уже и много, но намного больше, чем кажется наиболее оптимистично настроенным противникам России", - считает директор НИСИ.

Напомним, Европейский союз расширил санкции против Российской Федерации из-за скандала с поставками турбин немецкого концерна Siemens в оккупированный Крым.