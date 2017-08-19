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Главная » Мир » Испания не будет повышать уровень террористической угрозы
Теракты в Испании

Испания не будет повышать уровень террористической угрозы

Испания не будет повышать уровень террористической угрозы
Теракт в Барселоне / Фото: twitter.comboppinmule

Правительство решило усилить безопасность в туристических местах

19.08.17 11
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После двух терактов Испания не станет повышать уровень террористической угрозы до пятого – максимального. Об этом заявил министр внутренних дела страны Хуан Игнасио Зойдо, передает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Самый высокий уровень террористической угрозы должен свидетельствовать о неизбежности новых нападений. Однако испанское правительство утверждает, что в этом нет необходимости. Зато правительство решило усилить безопасность в туристических местах.

"Мы намерены перенаправить наши усилия и адаптировать их ко всем местам или районам, нуждающихся в особой защите", – отметил Зойдо.

Глава испанского МВД подтвердил, что террористическая сеть, которая стоит за атаками, полностью "демонтирована". В то же время полиция продолжает поиски главного подозреваемого.

Напомним, 17 августа в туристическом центре Барселоны водитель фургона наехал на прохожих. Впоследствии в туристическом городке Камбрильс террористы планировали аналогичный теракт, но полиция их застрелила.

В результате двух терактов в Испании погибли 14 человек. По последним данным, более 130 пострадали.

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