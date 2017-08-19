Санкции США против России заставят Европу определиться со своей позицией, - Горбулин

Иран, Россия и Северная Корея - новый коллективный противник свободного мира, деструктивные действия которого следует сдерживать и тщательно отслеживать

Подписание президентом США Дональдом Трампом Акта о противодействии противникам Америки посредством санкций вынуждает правительства европейских стран четко определить свою позицию относительно России и подтвердить ее конкретными действиями, а не абстрактными разговорами о ценностях.

Об этом в статье для еженедельника "Зеркало недели" пишет советник Президента, директор Национального института стратегических исследований, академик НАНУ Владимир Горбулин.

"Документ (Акт о противодействии противникам Америки посредством санкций - ред.) вынуждает определяться и других участников международных процессов. Позиция, которая наблюдалась с 2014 года (на самом деле - еще раньше) и позволяла многим странам мягко дистанционироваться от недружелюбных действий России, оказалась под угрозой. Складывается ситуация, когда абстрактный разговор о том, что "ценности для нас важнее денег", придется подтверждать действиями. И проблема ежегодного поиска консенсуса относительно необходимости сохранять санкции окажется наименьшей из проблем европейских правительств", - считает советник Президента.

Как отметил Горбулин, подписанный Трампом закон публично манифестирует важную макроконструкцию: у США есть официальные враги, и это не одна "сверхдержава", а ряд небольших, но регионально активных стран.

"Фактически речь идет о своеобразной "Оси зла", на борьбу с которой теперь и должны быть направлены усилия США. Иран, Россия и Северная Корея - новый коллективный противник свободного мира, деструктивные действия которого следует сдерживать и тщательно отслеживать. Встраивание же России в один ряд с авторитарными Ираном и Северной Кореей дает четкое понимание, какой ее видит в настоящее время американский законодатель: авторитарной страной, где права человека - пустой звук, а милитаризм и реваншизм - одна из основ государственной политики", - подчеркнул Горбулин.

Напомним, по мнению Горбулина, новые санкции США приведут экономику России к коллапсу.