Теракт в Барселоне: у полиции появился новый главный подозреваемый

Предполагаемым водителем фургона, посредством которого был совершен теракт в Барселоне, является родившийся в Марокко 22-летний Юнес Абуякуб. Его разыскивает полиция. Об этом сообщает ВВС Украина со ссылкой на правоохранителей.

Ранее основным подозреваемым в наезде на людей в Барселоне считался 17-летний Мусса Укабир. Он был одним из ликвидированных полицией во время нападения в городе Камбрилс.

Полиция заявляет, что подозреваемые планировали гораздо более масштабное нападение.

По словам полиции, взрыв 16 августа в доме в городе Альканар лишил участников террористической ячейки материала для изготовления бомб, поэтому они осуществили простые нападения, использовав в качестве оружия транспортные средства.

Согласно сообщению, 22-летний Абуякуб жил в городе Риполь к северу от Барселоны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Испания не будет повышать уровень террористической угрозы

Напомним, вечером 17 августа 2017 года в центре Барселоны фургон врезался в прогуливающихся на Лас-Рамблас людей и ездил по улице с целью задавить как можно больше отдыхающих. Погибли 13 человек, более 100 получили ранения и травмы. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая сеть Исламское государство. Одного из подозреваемых ищут во Франции.

В первые часы ночи 18 августа в 130 км от Барселоны в городке Камбрильс еще один автомобиль протаранил пешеходов: семеро пострадали, позднее умерла женщина. Полиция ликвидировала четырех террористов, пятый скончался от полученных ранений. На телах обнаружены "пояса смертников", которые оказались фейковыми. Позднее появилось видео перестрелки на курорте.

В соседнем городе Альканар, где перед терактами взорвался дом, нашли следы пероксида ацетона – одного из основных компонентов для бомб террористов.