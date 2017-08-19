Армия Ливана и Хезболла начали масштабную операцию против ИГИЛ

Правительственная армия Ливана на северо-восточной границе с Сирией в субботу, 19 августа, начала наступление против террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Также ливанская шиитская радикальная группировка Хезболла объявила о нападении на боевиков ИГИЛ с сирийской стороны границы.

Ливанская военная операция началась рано утром недалеко от города Рас-Баальбек. Армия использует ракеты, артиллерию и вертолеты.

Как известно, этот район является последней частью ливано-сирийской границы, которая находится под контролем боевиков ИГИЛ.

Операция Хезболлы вместе с сирийской армией стартовала с сирийской стороны границы в горной местности Каламун.

В рядах террористов есть убитые и раненые.

По данным местных источников, ливанской армии противостоят около тысячи боевиков ИГИЛ, использующие труднодоступный горный район для переброски оружия и наемников на территорию Сирии.

В заявлении Хезболлы говорится, что группировка выполнила свое обещание "устранить террористическую угрозу на границах страны" и сражаться "бок-о-бок" с сирийской армией.

"Объявление совместной военной операции с Сирией и Хезболла затруднительно для Бейрута с политической точки зрения, поскольку тем самым Ливан поставил бы под угрозу получение военной помощи США. Американская администрация считает Хезболла террористической организацией", – говорится в сообщении.

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Напомним, в июле в Сирии правительственные войска и союзная радикальная шиитская группировка Хезболла начали наступление на исламистов нескольких группировок на границе с Ливаном.