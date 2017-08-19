В городе Хатоли на севере Индии в субботу, 19 августа, сошли с рельсов шесть вагонов пассажирского поезда. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Reuters.
Как заявили в комментарии агентству представители местных властей, по предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли минимум 20 человек, более 150 пассажиров получили ранения.
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К месту происшествия прибыли машины скорой помощи. Обстоятельства схода вагонов поезда с рельсов устанавливаются.