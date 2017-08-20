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Главная » Мир » Мигранты пытались попасть в США в холодильной камере

Мигранты пытались попасть в США в холодильной камере

Мигранты пытались попасть в США в холодильной камере
Иллюстративное фото

Людей обнаружила служебная собака

20.08.17 40
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В США на границе с Мексикой пограничники обнаружили в холодильной камере грузовика 60 нелегальных мигрантов

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Fox News.

В грузовике перевозили овощи, кузов был закрыт на замок. Людей обнаружила служебная собака. Мигрантам предложили медицинскую помощь, однако они отказались.

Температура в кузове составляла примерно 9,5 градусов по Цельсию.

Среди мигрантов были 22 гватемальця, 17 мексиканцев, 13 жителей Сальвадора и 8 жителей Гондураса.

Водитель, гражданин Гватемалы, был арестован.

Напомним, Green Card в США могут отменить.

 

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