Мигранты пытались попасть в США в холодильной камере

В США на границе с Мексикой пограничники обнаружили в холодильной камере грузовика 60 нелегальных мигрантов
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Fox News.
В грузовике перевозили овощи, кузов был закрыт на замок. Людей обнаружила служебная собака. Мигрантам предложили медицинскую помощь, однако они отказались.
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Температура в кузове составляла примерно 9,5 градусов по Цельсию.
Среди мигрантов были 22 гватемальця, 17 мексиканцев, 13 жителей Сальвадора и 8 жителей Гондураса.
Водитель, гражданин Гватемалы, был арестован.
Напомним, Green Card в США могут отменить.