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Главная » Мир » Евреям пора уезжать из Испании, - раввин Барселоны
Теракты в Испании

Евреям пора уезжать из Испании, - раввин Барселоны

Евреям пора уезжать из Испании, - раввин Барселоны
Фото из открытых источников

Меир Бар-Хен раскритиковал политиков, не предпринявших мер борьбы с исламистским террором

20.08.17 1091
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Раввин Барселоны Меир Бар-Хен обратился к евреям Испании с призывом покинуть страну.

Испания стала центром исламского террора для всей Европы, заявил он в интервью Еврейскому телеграфному агентству в Нью-Йорке, которое цитирует Deutsche Welle.

При этом, еврейскую общину в Барселоне он назвал "потерянной", призвав ее членов приобрести недвижимость в Израиле и не повторять ошибку евреев в Алжире или Венесуэле. 

По словам раввина, испанские евреи должны уехать из страны вовремя. Террористические атаки, отметил он, показали, насколько трудно не прочувствовать на себе все более растущую угрозу со стороны радикального крыла многочисленной исламской общины.

Особо подчеркнув, что говорит как частное лицо, а не от имени своей общины, Меир Бар-Хен также резко раскритиковал политиков и общественные организации, не предпринявших решительных мер борьбы с исламистским террором.

Напомним, Испания не будет повышать уровень террористической угрозы.

 

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