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Главная » Мир » Видео Как убивали чемпиона мира по пауэрлифтингу

Видео Как убивали чемпиона мира по пауэрлифтингу

<span class="label red">Видео</span> Как убивали чемпиона мира по пауэрлифтингу
Иллюстрация: 1news.az

Драчева добивали уже в бессознательном состоянии

20.08.17 641
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Сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту смерти чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева в драке около кафе в Хабаровске.

На опубликованном видео видно, что во время драки спортсмен теряет сознание, но несмотря на то, что сопротивление оказать не может, ему продолжают наносить удары по голове.

 "От полученных травм потерпевший скончался в больнице. По предварительным данным, причиной смерти стала черепно-мозговая травма. После совершения преступления злоумышленник скрылся", — сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Хабаровскому краю.

Напомним, в Киеве задержан двукратный олимпийский чемпион.

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