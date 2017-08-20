Сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту смерти чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева в драке около кафе в Хабаровске.

На опубликованном видео видно, что во время драки спортсмен теряет сознание, но несмотря на то, что сопротивление оказать не может, ему продолжают наносить удары по голове.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские военные устроили массовую поножовщину

"От полученных травм потерпевший скончался в больнице. По предварительным данным, причиной смерти стала черепно-мозговая травма. После совершения преступления злоумышленник скрылся", — сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Хабаровскому краю.

Напомним, в Киеве задержан двукратный олимпийский чемпион.