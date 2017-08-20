Кораблекрушение в Ираке: есть погибшие и пропавшие без вести

В территориальных водах Ирака затонуло судно, в результате чего погибли по меньшей мере четыре матроса.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.
"На борту вспомогательного водолазного судна Аl-Misbar в момент столкновения находился 21 матрос. В результате инцидента погибли четыре человека, десятерых удалось спасти. Остальные считаются пропавшими без вести. Их поиски продолжались до позднего вечера", – сообщает издание со ссылкой на министерство транспорта страны.
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Судном, с которым столкнулся корабль Al-Misbar, был сухогруз Royal Arsenal.
Инцидент произошел в проливе Абдаллах.
Напомним, в Колумбии затонул пассажирский корабль.