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Главная » Мир » Люксембург займется астероидами в промышленных масштабах
Люксембург займется астероидами в промышленных масштабах

Люксембург займется астероидами в промышленных масштабах

На некоторых из них есть больше ресурсов, чем на Земле

20.08.17 82
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Люксембург стал первой европейской страной, которая впервые приняла закон о промышленном освоении астероидов.

Местные власти считают, что их страна станет мировым лидером по добыче полезных ископаемых на этих небесных телах.

Вице-премьер Этьенн Шнайдер, которому поручено взять под контроль этот проект, сообщил, что намерен пригласить в него все заинтересованные государства.

Металлургия и освоение космоса — одни из основных отраслей люксембургской промышленности, утверждается в репортаже НТВ.

Отметим, по данным астрономов, на некоторых астероидах есть больше ресурсов, чем на Земле. Кроме того, до 1800 малых планет добраться проще, чем до Луны.

Напомним, NASA рассчитывает получать кислород из марсианской атмосферы.

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