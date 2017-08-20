В Москве отказались арестовывать крымские турбины Siemens

Арбитражный суд Москвы отказался арестовать по иску немецкого концерна Siemens четыре газотурбинные установки, которые были доставлены в оккупированный Крым.
Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на картотеку арбитражных дел.
"Арбитражный суд Москвы принял к производству иск Siemens к структурам Ростеха по поводу поставки турбин для электростанций в Крыму. При этом суд оставил без удовлетворения заявление Siemens об обеспечительных мерах — аресте турбин и запрете на их монтаж", - говорится в сообщении.
Предварительные слушания по делу назначены на 18 сентября.
Напомним, Россия в обход санкций Запада доставила в оккупированный Крым турбины для электростанций, изготовленные немецкой компанией Siemens. В Siemens сообщили, что поставляли турбины для проекта на российском Таманском полуострове.