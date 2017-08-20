В Бельгии автомобиль намеренно въехал в толпу отдыхающих

В бельгийском городе Ассенуа автомобиль с тремя пассажирами совершил намеренный наезд на отдыхающих на вечеринке людей. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Lavenir.

В результате инцидента пострадали четыре человека, один из которых находится в тяжелом состоянии.

После наезда злоумышленники попытались бежать, однако были задержаны полицией возле города Ауби-сюр-Семуа.

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В полиции отмечают, что преступление квалифицируется как покушение на убийство, однако говорить о террористическом акте еще рано.