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Главная » Мир » Лидер немецкой ХСС назвал Шредера "русским наемником"

Лидер немецкой ХСС назвал Шредера "русским наемником"

Лидер немецкой ХСС назвал Шредера "русским наемником"
Владимир Путин и Герхард Шредер / Фото: tagesspiegel.de

Лидер немецких эсдеков Мартин Шульц тоже выступил против выдвижения экс-канцлера ФРГ на пост независимого директора "Роснефти"

20.08.17 257
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Генсек баварской партии ХСС Андреас Шоер раскритиковал выдвижение Герхарда Шредера на должность независимого директора российской компании "Роснефть", находящейся под действием европейских санкций. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Bild.

Шоер считает, что экс-канцлер ФРГ смешивает личные интересы с политикой.

"Бывший канцлер Шредер становится русским наемником. Его вовлеченность в дела компании "Роснефть" неприятно попахивает, здесь смешиваются частные экономические интересы с политикой", – заявил Шоер.

Сам экс-канцлер заявил, что будет претендовать на эту должность. "Я буду баллотироваться, несмотря на всю критику, которую я считаю несправедливым", – заявил Шредер в интервью швейцарской газете Blick. Свою заработную плату независимого директора в случае утверждения в должности он оценивает примерно в 350 000 долларов США (298 000 евро).

Нынешний лидер немецких эсдеков Мартин Шульц тоже выступил против этого шага – как ожидается, такое назначение дополнительно уменьшает шансы СДРГ на победу в парламентских выборах.

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