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Главная » Мир » Нынешняя европейская политика миграции способствует терактам, – премьер-министр Польши

Нынешняя европейская политика миграции способствует терактам, – премьер-министр Польши

Нынешняя европейская политика миграции способствует терактам, – премьер-министр Польши
Беата Шидло / Фото: flickr.com/europeancouncil

По мнению Шидло, отказ от приема мигрантов, за который Польшу критикует Еврокомиссия, может стать образцом для других стран

20.08.17 127
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Премьер-министр Польши Беата Шидло заявила, что миграционная политика проводимая Европой способствует терактам. Такое заявление премьер-министр Польши сделала в эфире канала TVP Info, передает РБК-Украина.

Глава польского правительства считает, что нынешняя европейская политика миграции играет на руку тем, "кто сеет смерть среди людей".

Шидло считает, что Европе нужно перестать бояться говорить о терроризме.

"Не бойтесь говорить об этом, не бойтесь говорить, пусть на смену этой политкорректности наконец придет политический разум", - сказала премьер-министр.

По ее мнению, отказ от приема мигрантов, за который Польшу критикует Еврокомиссия, может стать образцом для других стран.

Ранее сообщалось, что вице-министр национальной обороны Польши Михал Дворчик надеется, что Европейская комиссия откажется от решения о принудительном переселении беженцев после теракта в Барселоне.

 

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