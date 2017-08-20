Нынешняя европейская политика миграции способствует терактам, – премьер-министр Польши

По мнению Шидло, отказ от приема мигрантов, за который Польшу критикует Еврокомиссия, может стать образцом для других стран

Премьер-министр Польши Беата Шидло заявила, что миграционная политика проводимая Европой способствует терактам. Такое заявление премьер-министр Польши сделала в эфире канала TVP Info, передает РБК-Украина.

Глава польского правительства считает, что нынешняя европейская политика миграции играет на руку тем, "кто сеет смерть среди людей".

Шидло считает, что Европе нужно перестать бояться говорить о терроризме.

"Не бойтесь говорить об этом, не бойтесь говорить, пусть на смену этой политкорректности наконец придет политический разум", - сказала премьер-министр.

По ее мнению, отказ от приема мигрантов, за который Польшу критикует Еврокомиссия, может стать образцом для других стран.

Ранее сообщалось, что вице-министр национальной обороны Польши Михал Дворчик надеется, что Европейская комиссия откажется от решения о принудительном переселении беженцев после теракта в Барселоне.