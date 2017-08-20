Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Королева Великобритании не отречется в пользу принца, – СМИ

Королева Великобритании не отречется в пользу принца, – СМИ

Королева Великобритании не отречется в пользу принца, – СМИ
Елизавета II / Фото: AFP

Елизавета II по-прежнему привержена своему долгу и не собирается в обозримом будущем запрашивать о вступлении в силу Акта о регентстве

20.08.17 260
100

Британская королева Елизавета II не собирается слагать свои полномочия в пользу принца Чарльза, поскольку долг перед нацией для нее стоит на первом месте. Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на Sunday Times.

Со ссылкой на свои источники, близкие к королевскому двору, воскресная газета развенчивает появившиеся в последнее время слухи о том, что королева, которой в апреле исполнился 91 год, планирует уйти от дел и передать бразды правления своему старшему сыну принцу Чарльзу.

Елизавета II находится на троне уже 65 лет – дольше всех ныне живущих в мире монархов, однако осведомленные лица при королевском дворе подтвердили газете, что она по-прежнему привержена своему долгу и не собирается в обозримом будущем запрашивать о вступлении в силу Акта о регентстве.

"Как сообщили Sunday Times три разных высокопоставленных источника, ни Букингемский дворец, ни Кларенс-хаус [официальная резиденция принца Чарльза] не имеют планов в отношении регентства", – пишет газета.

Официальные лица в Букингемском дворце напомнили Sunday Times об обещании, которое дала королева народу в свой 21-й день рождения: "Я объявляю… что вся моя жизнь, окажется ли она долгой или короткой, будет посвящена служению вам".

Согласно Акту о регентстве 1937 года, монарх может передать власть своему законному наследнику в случае своей нетрудоспособности по болезни, что будет письменно подтверждено тремя или более доверенными лицами королевы, председателем палаты лордов, спикером палаты общин и главой государственных архивов.

Последний раз регентство в Британии существовало в период с 1811-го по 1820 года, когда в результате душевной болезни король Георг III не смог управлять страной и власть перешла его старшему сыну Георгу, назначенному принцем-регентом – впоследствии он стал королем Георгом IV.

Слухи о том, что королева может передать дела своему наследнику, вновь появились после того, как в начале августа ее супруг 96-летний принц Филипп ушел на покой от официальных дел.

Sunday Times пишет, что якобы королева сказала своему ближайшему окружению, что тоже может уйти на покой, если по-прежнему будет на троне в возрасте 95 лет, то есть через четыре года.

Однако Sunday Times цитирует один из своих источников, опровергший подобную вероятность для британского монарха: "Пока она здорова, вне зависимости от возраста, регентство, на мой взгляд, невозможно. Просто другие члены королевской семьи могут делать больше".

После ухода на покой принца Филиппа королева через своего личного секретаря сэра Кристофера Гайдта дала понять, что члены ее семьи должны больше внимания уделять государственным делам, а не "личным мероприятиям", как выразился один из источников газеты.

Сама Елизавета II уже не предпринимает дальних зарубежных поездок, требующих длительного перелета; от ее имени и по поручению их совершает принц Чарльз со своей супругой герцогиней Корнуолльской. В этом году, к примеру, они побывали в Канаде с официальным визитом.

Помимо принца Уэльского, отправлять различные церемониальные обязанности королеве помогают также ее дочь принцесса Анна и внук принц Уильям, который в июле этого года ушел со своей работы пилотом вертолета медицинской авиации, чтобы все силы отдать дворцовым обязанностям.

Опрос, проведенный исследовательской группой ICM накануне 20-й годовщины смерти принцессы Дианы, показал, что 51% опрошенных британцев хотят видеть следующим на троне именно принца Уильяма, однако если принц Чарльз станет следующим королем, то в таком случае 36% высказались за то, чтобы его супруга Камилла называлась принцессой-консорт, но не королевой.

Газета приводит слова председателя межпартийной парламентской группы Эндрю Розинделла, сказавшего, что сейчас, когда Британия готовится к выходу из Евросоюза, как никогда важно, чтобы королева оставалась главой государства.

"Потеря ее как главы государства в этот момент нашей истории не найдет отклика в народе и не послужит на пользу стране", – цитирует Розинделла газета.

Sunday Times напоминает, что в прошлом году во время тяжелой простуды, которая длилась несколько недель, королева продолжала регулярно работать с государственными документами.

Напомним, в 2013 году королева Нидерландов отреклась от престола в пользу своего сына Виллема-Александра, а на следующий год испанский король Хуан Карлос уступил место на троне своему сыну Филиппу.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
После Brexit граждане Евросоюза смогут ездить в Британию без виз, – СМИВеликобритания отложит до декабря второй этап переговоров по BrexitЕвросоюз рассмотрит предложение Лондона о временном таможенном союзе

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Виноваты мы все, потому что это мы выбирали президента и депутатов, — Семён Глузман 3667
  2. Скотный двор. Иловайский котёл и приказ Сталина 3770
  3. Теория большого поражения. Как профессор из Кембриджа искала лекарство от стагнации 2261
  4. Дело смелых. Почему врачи должны говорить о своих ошибках 2831
  5. Двор культуры. Как на Ильинской, 16 живёт андеграунд 2177
  6. Сила от ума. Как математик Томас Сербонески искал формулу здорового тела 2111
  7. Судьба чебурека. Легенды и мифы древнего фастфуда 2829
  1. 18 августа 1941-го советская армия взорвала Днепрогэс, утопив десятки тысяч мирных жителей Запорожья 3451 / 6265
  2. Ломая головы. 13 самых загадочных уголков мира 2818 / 4025
  3. Цену на газ для населения просит обнародовать Нафтогаз 2660 / 3081
  4. Больше всего украинского картофеля купила Беларусь 2336 / 2701
  5. Берег турецкий. Как за 20 лет Турция стала Меккой мирового туризма 1578 / 2428
  6. Помощники украинских народных депутатов исчезли вместе с деньгами 1395 / 1505
  7. В Запорожье представили первый украинский вертолет "Надія" 1364 / 1610
  1. 18 августа 1941-го советская армия взорвала Днепрогэс, утопив десятки тысяч мирных жителей Запорожья 28 / 6265
  2. Ломая головы. 13 самых загадочных уголков мира 19 / 4025
  3. Живи сто лет. Еда и напитки, продлевающие жизнь 18 / 1386
  4. Государство Шрёдингера. Страна — это то, за что стоит бороться и побеждать 14 / 1209
  5. Берег турецкий. Как за 20 лет Турция стала Меккой мирового туризма 8 / 2428
  6. Время террора. Почему толерантность сейчас самоубийственна 6 / 1129
  7. Помощники украинских народных депутатов исчезли вместе с деньгами 6 / 1505
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.