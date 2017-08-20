Королева Великобритании не отречется в пользу принца, – СМИ

Елизавета II по-прежнему привержена своему долгу и не собирается в обозримом будущем запрашивать о вступлении в силу Акта о регентстве

Британская королева Елизавета II не собирается слагать свои полномочия в пользу принца Чарльза, поскольку долг перед нацией для нее стоит на первом месте. Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на Sunday Times.

Со ссылкой на свои источники, близкие к королевскому двору, воскресная газета развенчивает появившиеся в последнее время слухи о том, что королева, которой в апреле исполнился 91 год, планирует уйти от дел и передать бразды правления своему старшему сыну принцу Чарльзу.

Елизавета II находится на троне уже 65 лет – дольше всех ныне живущих в мире монархов, однако осведомленные лица при королевском дворе подтвердили газете, что она по-прежнему привержена своему долгу и не собирается в обозримом будущем запрашивать о вступлении в силу Акта о регентстве.

"Как сообщили Sunday Times три разных высокопоставленных источника, ни Букингемский дворец, ни Кларенс-хаус [официальная резиденция принца Чарльза] не имеют планов в отношении регентства", – пишет газета.

Официальные лица в Букингемском дворце напомнили Sunday Times об обещании, которое дала королева народу в свой 21-й день рождения: "Я объявляю… что вся моя жизнь, окажется ли она долгой или короткой, будет посвящена служению вам".

Согласно Акту о регентстве 1937 года, монарх может передать власть своему законному наследнику в случае своей нетрудоспособности по болезни, что будет письменно подтверждено тремя или более доверенными лицами королевы, председателем палаты лордов, спикером палаты общин и главой государственных архивов.

Последний раз регентство в Британии существовало в период с 1811-го по 1820 года, когда в результате душевной болезни король Георг III не смог управлять страной и власть перешла его старшему сыну Георгу, назначенному принцем-регентом – впоследствии он стал королем Георгом IV.

Слухи о том, что королева может передать дела своему наследнику, вновь появились после того, как в начале августа ее супруг 96-летний принц Филипп ушел на покой от официальных дел.

Sunday Times пишет, что якобы королева сказала своему ближайшему окружению, что тоже может уйти на покой, если по-прежнему будет на троне в возрасте 95 лет, то есть через четыре года.

Однако Sunday Times цитирует один из своих источников, опровергший подобную вероятность для британского монарха: "Пока она здорова, вне зависимости от возраста, регентство, на мой взгляд, невозможно. Просто другие члены королевской семьи могут делать больше".

После ухода на покой принца Филиппа королева через своего личного секретаря сэра Кристофера Гайдта дала понять, что члены ее семьи должны больше внимания уделять государственным делам, а не "личным мероприятиям", как выразился один из источников газеты.

Сама Елизавета II уже не предпринимает дальних зарубежных поездок, требующих длительного перелета; от ее имени и по поручению их совершает принц Чарльз со своей супругой герцогиней Корнуолльской. В этом году, к примеру, они побывали в Канаде с официальным визитом.

Помимо принца Уэльского, отправлять различные церемониальные обязанности королеве помогают также ее дочь принцесса Анна и внук принц Уильям, который в июле этого года ушел со своей работы пилотом вертолета медицинской авиации, чтобы все силы отдать дворцовым обязанностям.

Опрос, проведенный исследовательской группой ICM накануне 20-й годовщины смерти принцессы Дианы, показал, что 51% опрошенных британцев хотят видеть следующим на троне именно принца Уильяма, однако если принц Чарльз станет следующим королем, то в таком случае 36% высказались за то, чтобы его супруга Камилла называлась принцессой-консорт, но не королевой.

Газета приводит слова председателя межпартийной парламентской группы Эндрю Розинделла, сказавшего, что сейчас, когда Британия готовится к выходу из Евросоюза, как никогда важно, чтобы королева оставалась главой государства.

"Потеря ее как главы государства в этот момент нашей истории не найдет отклика в народе и не послужит на пользу стране", – цитирует Розинделла газета.

Sunday Times напоминает, что в прошлом году во время тяжелой простуды, которая длилась несколько недель, королева продолжала регулярно работать с государственными документами.

Напомним, в 2013 году королева Нидерландов отреклась от престола в пользу своего сына Виллема-Александра, а на следующий год испанский король Хуан Карлос уступил место на троне своему сыну Филиппу.