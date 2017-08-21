Маккейн с женой молятся за моряков с John S. McCain

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на пресс-службу 7 флота ВМС США.

Столкновение произошло около 0:24 по киевскому времени, когда эсминец направлялся в порт Сингапура.

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Судно получило повреждения в районе кормы. В данный момент ведутся поисково-спасательные операции при содействии местных властей.

В результате инцидента 10 моряков пропали без вести.

Cенатор Джон Маккейн оперативно прокомментировал чрезвычайное происшествие с эсминцем, который назван так в честь его отца.

Об этом сенатор написал в своем Twitter. "Синди - моя жена и я молимся за американских моряков на борту эсминца "Джон Маккейн" и признательны поисково-спасательным экипажам за работу. Благодарим за работу поисково-спасательные команды", - написал сенатор Маккейн.

Президент США также прокомментировал трагический инцидент с военным кораблем. "Это очень плохо", - кратко ответил Трамп на просьбу журналистов прокомментировать инцидент.

Напомним, на вооружении США появился новейший ракетный эсминец-истребитель.