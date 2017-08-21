США отправят в Афганистан 4 тысячи военных

Президент США Дональд Трамп сегодня объявит об увеличении американского контингента в Афганистане и отправке в эту страну дополнительно около 4 тыс. военнослужащих.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на телеканал CBS.
Трамп расскажет о новой стратегии в США в Афганистане и Южной Азии, которая, в частности, "настойчиво подтолкнет" власти Пакистана к отказу от предоставления убежища террористам.
CBS также проинформировал, что Белый дом рассматривал возможность внесения Пакистана в список стран-спонсоров терроризма, сокращение объемов помощи этой исламской республике и ее исключение из списка основных союзников США вне НАТО.
При этом в администрации не исключают, что планы могут измениться до того, как президент выступит с обращением.
Напомним, Маккейн с женой молятся за моряков с John S. McCain.