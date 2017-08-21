Сайт знакомств поможет Кремлю поднять явку на выборах

В Москве решили использовать приложение для поиска знакомств Mamba для повышения явки на выборах. Специальная версия приложения "Вместе на выборы" будет опробована в регионах.

Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на "Дождь".

"Вместе на выборы" практически полностью повторяет интерфейс Mamba, но вместо обычных знакомств предлагает найти пару для участия в голосовании 10 сентября. На экране появляется вопрос: "Пойдешь с ней (с ним) на выборы?".

Гендиректор Mamba Андрей Бронецкий заявил "Дождю", что выпустить новое предложение им "посоветовали". На уточняющие вопросы он отвечать отказался.

В случае успеха на региональном уровне приложение может быть использовано на президентских выборах следующего года.

При совпадении положительных ответов у парня и девушки пользователь получает сообщение: "Похоже, мы понравились друг другу. Мы можем вместе пойти на выборы 10 сентября". После этого пользователи получают возможность переписываться.

Напомним, Путин пообещал бурятам подумать о выдвижении на новый срок.