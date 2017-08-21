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Главная » Мир » Сайт знакомств поможет Кремлю поднять явку на выборах

Сайт знакомств поможет Кремлю поднять явку на выборах

Сайт знакомств поможет Кремлю поднять явку на выборах
Иллюстрация из открытых источников

Пока на региональном уровне

21.08.17 169
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В Москве решили использовать приложение для поиска знакомств Mamba для повышения явки на выборах. Специальная версия приложения "Вместе на выборы" будет опробована в регионах.

Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на "Дождь".

"Вместе на выборы" практически полностью повторяет интерфейс Mamba, но вместо обычных знакомств предлагает найти пару для участия в голосовании 10 сентября. На экране появляется вопрос: "Пойдешь с ней (с ним) на выборы?".

Гендиректор Mamba Андрей Бронецкий заявил "Дождю", что выпустить новое предложение им "посоветовали". На уточняющие вопросы он отвечать отказался.

В случае успеха на региональном уровне приложение может быть использовано на президентских выборах следующего года.

При совпадении положительных ответов у парня и девушки пользователь получает сообщение: "Похоже, мы понравились друг другу. Мы можем вместе пойти на выборы 10 сентября". После этого пользователи получают возможность переписываться. 

Напомним, Путин пообещал бурятам подумать о выдвижении на новый срок.

 

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