Италия срочно пересматривает концепцию безопасности

Об этом сообщает DW.

Уж существующие - в случае необходимости, требуется адаптировать к новым угрозам.

Это решение власти Италии приняли после нападений в Барселоне и Камбрильсе.

Отметим, вице-мэр Рима Лука Бергамо, а также представители властей и сотрудники правоохранительных органов итальянской столицы провели специальную встречу, во время которой обсудили, как не допустить в городе терактов. По итогам совещания, особенно уязвимыми были признаны одна из центральных магистралей исторического центра столицы - Виа дель Корсо, где располагается ряд крупных магазинов и торговых центров, а также проспект Виа дей Фори Империали, неподалеку от знаменитого Римского форума.

На встрече также обсуждалось введение более жесткой системы проверок для работающих в городе таксистов.

Власти Милана также приняли ряд мер для повышения безопасности жителей и гостей города.

Напомним, Испания не будет повышать уровень террористической угрозы.