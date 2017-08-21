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Главная » Мир » В здании правительства Молдовы идут обыски

В здании правительства Молдовы идут обыски

В здании правительства Молдовы идут обыски
Фото: deschide.md

Расследуются дела против чиновников Минюста, подозреваемых в выдаче фальшивых документов 

21.08.17 443
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В Кишиневе прокуроры по борьбе с коррупцией и офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией проводят обыски в здании правительства Молдовы.

Как сообщают европейские СМИ со ссылкой на Deschide.md, обыски идут также в Министерстве юстиции Молдовы. В ведомстве уже подтвердили информацию об обысках.

Обыски проводятся в связи с расследованием дела против чиновников, подозреваемых в выдаче фальшивых документов молдавским гражданам и гражданам других стран.

Речь идет также о злоупотреблении властью и извлечении выгоды из влияния.

В уголовных делах замешаны сотрудники Министерств юстиции и образования, нотариусы и представители бюро переводов.

Напомним, Конституционный суд Молдовы не разрешил Додону проводить референдум.

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