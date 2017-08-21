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Главная » Мир » Инфографика Россия завтра впервые покажет свой новейший ЗРК С-500

Инфографика Россия завтра впервые покажет свой новейший ЗРК С-500

<span class="label red">Инфографика</span> Россия завтра впервые покажет свой новейший ЗРК С-500
Фото: Военный информатор

"Прометей" должен уметь сбивать обычные и гиперзвуковые крылатые ракеты, самолеты и БПЛА у самой поверхности Земли и в ближнем космосе

21.08.17 563
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Новейшие зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-500 "Прометей" и "Антей-4000" будут впервые представлены иностранным военным специалистам на выставке вооружения "Армия-2017", которая открывается завтра, 22 августа в подмосковной Кубинке.

Об этом сообщает aviaport.ru.

С-500 "Прометей" и "Антей-4000" позиционируются как главные элементы создаваемой в России единой национальной системы воздушно-космической обороны. Однако об их реальных возможностях практически нет официальной информации. Известно, что С-500 способен перехватывать широкий спектр воздушно-космических целей. В том числе и американские гиперзвуковые летательные аппараты, которые за характерную траекторию полета получили прозвище "бегуны".

До этого заместитель генерального директора по производственно-технологической политике АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Александр Ведров отметил, что это оружие представляет новое поколение ЗРС, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей. Их поставки российским военным намечены на 2019 год. Тогда же может быть готов и экспортный паспорт изделий, без которого невозможна их продажа иностранным заказчикам.

"Секретность в отношении С-500 "Прометей" объясняется амбициозностью стоящих перед ним задач", - заявил профессор Академии военных наук РФ Вадим Козюлин. "Они должны уметь сбивать обычные и гиперзвуковые крылатые ракеты, самолеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Делать это как у самой поверхности Земли, так и в ближнем космосе. А это уже предполагает уничтожение низкоорбитальных спутников и космических средств поражения, запускаемых с гиперзвуковых самолетов, ударных гиперзвуковых БПЛА и орбитальных платформ", - считает Козюлин.

Внешний облик "Прометея" пока официально не представлен. Хотя и был случайно раскрыт самим концерном "Алмаз-Антей". Рисунок шестиосной машины с двумя пусковыми трубами попал в ежегодный календарь предприятия.

В отличие от предшественника - комплекса С-300В в новой машине полностью обновлена элементная база. Установлены новые сверхмощные компьютеры, новое отечественное программное обеспечение. Радары комплекса стали более чувствительными и помехозащищенными. Для новой системы созданы уникальные дальнобойные ракеты. Они должны уверенно поражать цели на дальности до 400 км. В системе предусмотрены и менее мощные ракеты для борьбы с малоразмерными целями в радиусе 150 км. В целом боевая эффективность С-300В4 возросла в 2,3 раза по сравнению с предыдущими поколениями С-300.

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