США прекратят выдачу неиммиграционных виз в российских регионах

Все собеседования перенесут в Москву

Посольство США в России объявило, что с 23 августа 2017 года приостанавливает выдачу неиммиграционных виз в российских регионах.

Это связано с ограничением числа сотрудников дипмиссии, которого потребовала Москва в ответ на американские санкции, сообщает meduza.io.

С 1 сентября собеседования будут проводиться только в посольстве в Москве.

С 21 августа начнется отмена собеседований, назначенных в консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

Напомним, 28 июля МИД РФ объявил о санкциях против американских дипломатов. Это стало ответом Москвы на принятый Конгрессом США законопроект о санкциях против России.

Россия требует от США до начала осени сократить число своих дипломатических сотрудников до 455 человек. Также посольство США больше не сможет использовать складские помещения на Дорожной улице в Москве и дачу в Серебряном Бору.