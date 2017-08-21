За рулем фургона - убийцы находился Юнес Абуйаакуб, - полиция Каталонии

Каталонская полиция подтвердила, что установлена личность водителя фургона, который наехал на людей в Барселоне.
Власти считают, что за рулем фургона находился Юнес Абуйаакуб.
"Все указывает на то, что водителем был Абуйаакуб", - сообщил советник по внутренним делам при правительстве автономии Жоаким Форн в интервью радиостанции Catalynia Radio, которое цитируют мировые СМИ.
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Форн уточнил, что пока нет сведений о том, что подозреваемый находится за пределами Каталонии, однако его разыскивают во всех европейских государствах.
Напомним, Испания не будет повышать уровень террористической угрозы.