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Главная » Мир » В Елисейском дворце определили статус жены Макрона

В Елисейском дворце определили статус жены Макрона

В Елисейском дворце определили статус жены Макрона
Брижит Макрон / Фото: courrier-picard.fr

"Хартия прозрачности" не имеет силы закона и касается только Брижит Макрон

21.08.17 685
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Елисейский дворец выпустил так называемую "хартию прозрачности", в которой прояснил статус жены президента Франции Брижит Макрон. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на сайт Елисейского дворца.

Как отмечают в Елисейском дворце, хотя роль и средства существования жен президентов республики до сих пор не обнародовались, Эммануэль Макрон хотел бы, чтобы французы были проинформированы о роли и средствах, предоставленных его супруге.

"Хартия прозрачности" не имеет силы закона и касается только Брижит Макрон.

"Это не официальный статус, а обязательство, действительное только для Брижит Макрон и только в течение срока полномочий Эммануэля Макрона, что не распространяется на жен его преемников", – пояснили в окружении жены президента Франции, передает Le Figaro.

"Жена главы государства не получает деньги за свою работу, не имеет отдельного бюджета или собственного офиса: два ассистента, предоставленные ей являются неотъемлемой частью аппарата главы государства", – сообщают в Елисейском дворце.

"Публикация такого объяснения является беспрецедентной. Она не создает новых прав для супруги президента республики, однако уточняет и определяет общественную роль Брижит Макрон", – говорится в документе.

Напомним, более 270 тысяч французов подписали петицию против предоставления статуса первой леди Франции жене президента Брижит Макрон. В ней подписанты требовали не выделять бюджетные средства на официальную должность первой леди, которую Эммануэль Макрон обещал создать для своей жены во время предвыборной кампании.

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