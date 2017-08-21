В РФ назвали теоретически возможных "преемников" Путина

Эксперты российского фонда "Петербургская политика" составили рейтинг политиков, которые теоретически могли бы стать "преемниками" президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщает РБК-Украина.

Рейтинг возглавил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев (21 балл), на втором месте – мэр Москвы Сергей Собянин (19 баллов), третий в рейтинге – губернатор Тульской области Алексей Дюмин (19 баллов), который до прихода на госслужбу упоминался в СМИ как сотрудник службы безопасности Путина. На четвертом месте рейтинга оказался министр обороны РФ Сергей Шойгу (17 баллов), а замыкает пятерку лидеров спикер Совета федерации РФ Валентина Матвиенко (16 баллов).

В топ-10 также вошли экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин, глава администрации Путина Антон Вайно и его первый зам – Сергей Кириенко (все по 16 баллов), а также спикер нижней палаты Вячеслав Володин и президент "Роснефти" Игорь Сечин (оба по 15 баллов).

"Преемников" оценивали по таким критериям, как: присутствие в СМИ, элитные ожидания (в том числе неформальные), публичная активность и неконфликтность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин разрешил минобороны РФ забирать у россиян землю

Ранее сообщалось, что Путин пока не решил, будет ли он принимать участие в президентских выборах, которые состоятся в России в 2018 году.