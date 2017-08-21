Полиция не считает терактом наезд авто на пешеходов в Марселе

Французская полиция не считает террористическим актом наезд автомобиля на остановки общественного транспорта в Марселе. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

Прокурор Марселя заявил, что нет никаких доказательств, чтобы рассматривать этот инцидент как террористический акт.

По его словам, правоохранители рассматривают версию, что водитель имеет проблемы с психикой.

Полиция задержала 35-летнего француза, который находился за рулем белого микроавтобуса, поочередно врезавшегося в две остановки. Никакой информации о нем не разглашают, кроме той, что он жил не в Марселе.

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Напомним, сегодня днем ​​в Марселе автомобиль врезался в две остановки общественного транспорта, в результате чего погибла женщина и еще одна женщина получила травмы.