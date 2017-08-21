Турция злоупотребляет членством в Интерполе, – Меркель

Ангела Меркель заявила, что Турция злоупотребляет своим членством в международных организациях, в частности в Интерполе. Об этом сообщает Deutsche Welle.

При этом она отметила, что очень рада тому, что немецкий писатель Доган Аханли, по крайней мере на данный момент, оказался на свободе.

Аханли был задержан 19 августа в Испании по запросу Турции. Анкара объявила писателя в розыск по линии Интерпола. Международные организации не должны инструментализоваться "для таких целей", заявила Меркель.

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Испанская полиция арестовала Аханли на основе "красного уведомления" от имени Турции, которое является предупреждением, что человек находится в розыске в одной из стран-участниц Интерпола. Однако оно не обязывает другую страну задерживать это лицо. Теперь судьба писателя находится в руках испанской юстиции.

Доган Аханли заявил, что поводом для его задержания стала критика Турции в его произведениях.