Назначен новый посол России в США

Президент России Владимир Путин назначил новым послом в США замминистра иностранных дел РФ Анатолия Антонова. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Антонов сменит на этом посту Сергея Кисляка.

Другим указом Путин освободил Антонова от должности заместителя министра иностранных дел РФ.

Глава российского государства также подписал указ, которым Сергей Кисляк освобожден от обязанностей посла России в США и постоянного наблюдателя России при Организации американских государств в Вашингтоне.

Напомним, посол России в США Сергей Кисляк закончил свою миссию в Вашингтоне. Он занимал свой пост с 2008 года.

После выборов президента США Кисляк оказался в центре политического скандала. В сокрытии контактов с российским послом обвиняли генпрокурора США Джеффа Сешнса. Кроме того, советника президента США Майкла Флинна подозревали в обсуждении снятия российских санкций еще до инаугурации Дональда Трампа на пост главы государства. Из-за этого Флинн ушел в отставку.

The Washington Post писала, что Кисляк во время президентских выборов обсуждал с советником Трампа и Сешнсом вопросы избирательной кампании Трампа, которые имели важное значение для России. Источники газеты подчеркивали, что стороны также затрагивали перспективы российско-американских отношений при действии новой администрации президента.