СМИ рассказали подробности о новом после России в США

Президент России Владимир Путин назначил нового посла в США. Как и ожидалось, им стал Анатолий Антонов. Он намного более жесткий переговорщик, чем его предшественник Сергей Кисляк, рассказывают знакомые дипломата. На новом месте самым важным будет опыт Антонова в переговорах по разоружению. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Путин подписал указы о назначении Антонова и освобождении Кисляка, они опубликованы 21 августа на сайте Кремля.

Антонову достанется сложная миссия. Его предшественник Кисляк начал работать послом в США в 2008 году, на волне потепления отношений между странами при президентах Дмитрии Медведеве и Бараке Обаме.

Сейчас новый президент США Дональд Трамп находится под жесткой критикой, в связи с обвинениями в тайных связях с Кремлем, ведется расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США, недавно были приняты новые санкции в отношении России, а между странами разгорается почти дипломатическая война.

Какие задачи будут стоять перед новым послом и справится или он с этой ролью? Русская служба ВВС поговорила с бывшими и нынешними коллегами Антонова о том, как его карьера и личные качества повлияли на выбор его кандидатуры. Почти все собеседники – действующие дипломаты и чиновники, не уполномоченные общаться с прессой, поэтому попросили об анонимности.

"Рабочая лошадка" СНВ-3

Антонову 62 года, он кадровый дипломат с 30-летним стажем. Его карьерный взлет произошел в 2004 году, когда он возглавил департамент МИД России по вопросам безопасности и разоружения. Неформально эту структуру называли "департаментом без права на ошибку".

Именно тогда Антонов руководил международными делегациями на переговорах по нераспространению ядерного оружия, о конвенции о запрещении химического и биологического оружия, по механизмам экспортного контроля, рассказывает глава Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

Наконец, именно Антонов возглавил российскую делегацию на переговорах с США по новому договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Тогда он проявил себя как опытный и искусный переговорщик. "Рабочая лошадка СНВ-3", характеризует его один из участников переговоров.

Однако оценки роли Антонова расходятся. Действующий дипломат одной из западных стран, работавший с Антоновым, называет его главным инициатором СНВ-3.

Бывший чиновник Минобороны, также работавший в тот период над договором СНВ-3, возражает: основная заслуга принадлежала военному ведомству, Антонов играл лишь роль "дипломатической скрипки".

Восемь раундов переговоров закончились подписанием договора в 2010 году. Торжественная церемония состоялась в Праге, в честь нее в Чехии были даже отчеканены золотые и серебряные медали с профилями Медведева и Обамы.

На тот момент СНВ-3 считался прорывом в отношения с США. Медведев получил в актив один своих главных и успешных внешнеполитических проектов. А Антонову эта работа принесла повышение.

Дипломат в Минобороны

Спустя несколько месяцев после заключения соглашения Антонов стал заместителем министра обороны, ответственным за международное сотрудничество. Он был не единственным гражданским в руководстве военного ведомства: и министр обороны Анатолий Сердюков, и многие из его заместителей не были кадровыми военными.

Новая должность стала поощрением президента Медведева за проделанную работу, сказал журналистам знакомый Антонова. А сам дипломат якобы даже поставил условие: ему нужна работа на должности не ниже замминистра, знает собеседник СМИ, работавший тогда в ведомстве.

Решение о переводе Антонова действительно принадлежало лично президенту Медведеву, рассказала его пресс-секретарь Наталья Тимакова. Но это "было не вопросом благодарности за что-то, назначение не рассматривалось как некий приз", уточнила Тимакова.

Международная деятельность министерства и генштаба стали интенсивнее, стало понятно, что в минобороны обнаружилась нехватка людей с квалификацией дипломатов, добавляет она.

"Таким образом, с одной стороны, министерство усиливалось опытным дипломатом, с другой – МИД понимал текущие процессы в сфере военного диалога, и с третьей стороны – это придавало работе необходимую скоординированность", – объясняет решение Тимакова.

"Переход Антонова в минобороны должен был сделать военное ведомство более открытым", – отмечала тогда газета "Коммерсантъ".

Для Антонова министерство стало местом, где можно было достичь каких-то осязаемых результатов, говорит знакомый чиновника. Если в МИДе на тот момент работа по "сближению с Западом" сводилась к безвизовому режиму с ЕС, то в минобороны обсуждались вопросы безопасности.

Одной из задач нового замминистра была работа над предложением Медведева о создании системы совместной секторальной ПРО. Работа военного ведомства становится более заметной и в публичной сфере: все международные конференции и встречи также курировал Антонов.

Чужой в команде

Но в итоге работа в минобороны оказалась для Антонова несколько иной.

Во-первых, вскоре изменилось само ведомство. В ноябре 2012 года Сердюкова со скандалом сняли из-за подозрений в причастности к махинациям с недвижимостью. Антонова эта история не коснулась: он не считался частью номенклатуры уже бывшего министра.

Но отношения с командой нового министра обороны, влиятельного Сергея Шойгу, у Антонова не сложились. Шойгу привел вслед за собой команду ближайших соратников, работавших с ним в министерстве по чрезвычайным ситуациям и в Московской области. Антонов начинает конфликтовать с ними, а в результате лишается части полномочий, вспоминает его знакомый.

Во-вторых, спустя два года резко меняются отношения России с внешним миром. В 2014 году Россия аннексировала Крым, а на востоке Украины начались боевые действия с участием пророссийских боевиков. Все отношения с западными странами, за которые отвечал Антонов, буквально в один момент просто прекратились.

После того, как над Донбассом был сбит малазийский "Боинг", Антонов стал одним из главных спикеров минобороны по этому поводу.

"Было заявлено, что данные технической разведки США и фотографии со спутников подтверждают пуск ракеты с территории, контролируемой повстанцами. Вопрос: а где эти данные? Почему они до сих пор не представлены общественности? Их, с позволения сказать, еще доделывают?" – говорил Антонов в конце июля 2014 году в интервью каналу "Россия 24".

Однако это не означало, что Антонову поручалось курировать какие-то новые направления работы минобороны, говорит бывший коллега нового посла России в США. Его роль сводилась к резким заявлениям от имени министерства, описывает он работу Антонова.

На Западе аппаратный вес Антонова оценили иначе. В 2015 году Антонов попал в санкционные списки Евросоюза и Канады. Как замминистра обороны он отвечал за развертывание российских войск в Украине, отмечалось в пояснениях Евросоюза.

Прошедшие события наложили отпечаток на характер Антонова, вспоминает в разговоре дипломат одной из западных стран: "Не хочу сказать, что когда он работал в МИДе, он был пушистым, человеком, который встречает тебя с цветами, нет. Он конкретный человек. И стал очень жестким сразу после перехода в минобороны. А уж после 2014 года и того хлеще. Впечатление было, что проще говорить с классическим военным, чем с ним. Порой казалось, что, сменив МИД на военное ведомство, он хотел быть святее папы римского".

Спустя два года Антонов вернулся в МИД. В декабре 2016 года он получил назначение на должность заместителя Сергея Лаврова.

В любой структуре есть и конкуренция, и свои правила игры, говорит политолог Кортунов: наверное, ему было непросто в минобороны, он же дипломат, закончил МГИМО, непосредственного отношения к военному ведомству никогда не имел. Вот и вернулся на дипломатическую службу.

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"Ему как будто наплевать"

Возвращение в МИД, по сути, стало подготовкой к новой роли Антонова: к тому моменту вопрос о смене Кисляка уже обсуждался непублично.

Кандидатура Антонова была согласована еще осенью 2016 года. Правда, в тот момент в России были уверены, что новым президентом станет Хиллари Клинтон, это назначение предполагали под ее президентство, говорит на условиях анонимности собеседник Русской службы ВВС, близкий к МИД России.

Президентом стал Трамп, и в США Антонова ждет нелегкая миссия. В Кремле не видят улучшения отношений с Белым домом, и Антонова назначают потому, что он может сказать "нет", говорят собеседники журналистов.

По своему стилю, отмечает один из них, Антонов – классический советский дипломат "громыковской школы", который даст отпор на любые выпады.

Антонов более чем подходит для новой роли: по словам его знакомых, это человек, известный свой недипломатичной жесткостью и конкретикой.

Пример такой жесткости, на условиях анонимности, привел российский чиновник. Как-то Антонов возглавлял российскую делегацию на переговорах в одной из стран ЕС. И, прибыв в страну, потребовал на границе, чтобы у членов делегации не снимали отпечатки пальцев. Руководители делегации могли быть освобождены от этой процедуры, но не вся делегация целиком.

"В итоге долго разбирались тогда на границе. Часть нашей делегации пустили, а остальным все же пришлось сдавать отпечатки", – вспоминает он.

Человек он достаточно жесткий, даже жестче, чем Кисляк, подтверждает политолог Кортунов. Его стиль более сухой и закрытый – но все дипломаты из той среды, что и Антонов, такие.

Однако стиль поведения Антонова может измениться, выразил надежду западный дипломат. "Надеюсь, он вспомнит, что большую часть своей карьеры был дипломатом, а не жестким бюрократом", – добавляет он.

Обычно считается, что искусство дипломата состоит в том, что сначала он заявляет жесткую позицию, а потом все-таки ищет выход из тупика, продолжает европейский дипломат. До сих пор Антонов только ужесточал свою позицию.

"Кто-то может сказать, что у него такой стиль. Дипломаты стараются не заканчивать разговор на минорной ноте. А у него как будто специально все наоборот и ему наплевать, – посетовал собеседник ВВС. – Но может быть, у него были такие инструкции. В теме контроля над вооружениями он серьезный эксперт и знает, о чем говорит".

Антонов всегда готов выслушать мнение собеседника, включая несогласного с ним оппонента, возражает бывший посол России в Иране и Таиланде, эксперт клуба "Валдай" Александр Марьясов. При этом он остается не лишенным чувства юмора собеседником, уверяет Марьясов.

Антонов – специалист в сфере безопасности и прежде всего контроля над вооружениями, его назначение в этом контексте совершенно закономерно, считает руководитель совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

По его мнению, это единственная тема в повестке отношений России и США – политическая атмосфера и контекст таковы, что говорить просто больше не о чем.

"Что будет с разоружением тоже неясно, – пояснил эксперт, – но тема стратегической стабильности в любом случае никуда не денется и ей придется заниматься. А тут Антонов – признанный специалист. Есть еще тема Сирии – ее он тоже понимает, так как до недавнего времени был замминистра обороны".