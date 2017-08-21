В Ростове-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обширного пожара в частном секторе.

По данным областного МЧС, в городе горят около 25 домов, сообщает "РИА Новости".



Из-за пожара в шести кварталах отключили газ и электричество. Спасатели эвакуировали 560 человек. Площадь возгорания достигла десяти тысяч квадратных метров. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

"Шесть кварталов отключены от газа и электроснабжения, в зоне пожара работает 437 человек, 212 единиц техники. В зоне пожара находится порядка 25 домов, эвакуировано около 560 человек", - рассказали в МЧС.

Распространение огня остановить пока не удалось.

Ростовские СМИ пишут, что для тушения огня не хватает напора воды.

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Сообщается также, что на месте пожара в Ростове-на-Дону прогремел взрыв. По предварительным данным, это был взрыв бытового газа.

На протяжении нескольких сотен метров вдоль улиц стоят больше сотни людей с личными вещами, одеждой, ценной аппаратурой. Жители отходят все дальше от места пожара.

Пострадали, по официальным данным, не менее девяти человек. О погибших официальной информации не поступало.

В СМИ появилась информация о возможном намеренном поджоге: местным жителям недавно угрожали в строительных компаниях.