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Названа самая непопулярная среди туристов страна мира
Тувалу / Фото: dxnews.com

Названа самая непопулярная среди туристов страна мира

Примечательно, что в десятку непопулярных попал Лихтенштейн

21.08.17 3576
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Самой непопулярной среди путешественников страной мира оказалось тихоокеанское государство Тувалу, расположенное в Полинезии.

Об этом пишет газета Daily Mail, передает УНИАН.

Издание приводит данные Всемирной туристской организации, согласно которым за 2016 год Тувалу приняла тысячу зарубежных гостей.

Среди преимуществ этого направления называется низкий уровень преступности и террористической угрозы.

Второе место рейтинга занимает Республика Кирибати, также находящаяся в Тихом океане (в Микронезии и Полинезии). В 2016 году там побывали порядка четырех тысяч туристов.

Замыкает тройку Сан-Томе и Принсипи — островное государство в Центральной Африке с результатом в восемь тысяч человек.

Четвертая позиция досталась заморской территории Великобритании Монтсеррат (девять тысяч отдыхающих).

Пятую строчку занимает африканское государство Коморы. За прошлый год его посетили 24 тысячи туристов.

В десятку рейтинга в порядке убывания также попали Джибути (Африка), Сан-Марино (Европа), Восточный Тимор (Азия), Лихтенштейн (Европа) и Сьерра-Леоне (Африка).

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