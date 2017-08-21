Каталонская полиция подтвердила ликвидацию исполнителя теракта в Барселоне

Каталонская полиция подтвердила ликвидацию главного подозреваемого в организации и совершении теракта в Барселоне Юнеса Абуяакуба. Об этом говорится в сообщении полиции Каталонии в Twitter.

"Мы подтверждаем, что человек, убитый в муниципалитете Субиратс, - это Юнес Абуяакуб, автор террористической атаки в Барселоне", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 августа в туристическом центре Барселоны водитель фургона наехал на прохожих. Впоследствии в туристическом городке Камбрильс террористы планировали аналогичный теракт, но полиция их застрелила.

В результате двух терактов в Испании погибли 14 человек. По последним данным, более 130 пострадали.