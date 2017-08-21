Россия закончила выплачивать советские долги

Российская Федерация перечислила Боснии и Герцеговине 125 млн долларов, которые являлись последним долгом СССР за поставки товаров из бывшей Югославии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов РФ.

"Задолженность перед Боснией и Герцеговиной в сумме 125,2 млн долларов урегулирована соглашением между правительством Российской Федерации и Советом министров Боснии и Герцеговины", - сообщили в российском Минфине.

Сообщается, что платеж провели еще 8 августа.

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Напомним, Босния и Герцеговина являлась последним кредитором СССР, обязательства перед которым были неурегулированными.