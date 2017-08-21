Болгарский президент хочет заменить российские МИГи самолетами НАТО

Президент Болгарии Румен Радев выступил против ремонта находящихся на вооружении у болгарской армии российских истребителей МиГ-29, настаивая на приобретении новых истребителей, отвечающим стандартам НАТО.

Так президент прокомментировал заявление министра обороны Красимира Каракачанова о том, что Болгария может отказаться от новых истребителей и ремонтировать старые МиГи, сообщает Укринформ.

"Ни в коем случае нельзя отказаться от приобретения новых истребителей для болгарской военной авиации. Наша авиация должна быть совместима с авиацией других стран-членов НАТО", - отметил Радев.

Болгарский президент особо подчеркнул, что, несмотря на высокую маневренность, российские истребители не обладают современными боевыми способностями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россияне осквернили часовню на болгарском курорте

Ранее в правительстве Болгарии инициировали переговоры о приобретении восьми новых шведских многоцелевых истребителей "Грипен". Общая стоимость машин составит примерно 750 млн евро.