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Главная » Мир » В Ростове-на-Дону возводят памятник в честь боевиков

В Ростове-на-Дону возводят памятник в честь боевиков

В Ростове-на-Дону возводят памятник в честь боевиков
Парк имени Островского, Ростов-на-Дону / Фото из открытых источников

Монумент должен появиться в городском парке имени Николая Островского

22.08.17 17
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В начале октября 2017 года "Союз добровольцев Донбасса" откроет в Ростове-на-Дону памятник "героям Донбасса". Об этом сообщил экс-главарь террористической организации "ДНР" Александр Бородай, передает Русская служба BBC.

Строительные работы ведутся в городском парке имени Николая Островского. Заказчиком установки памятника, как следует из паспорта объекта, выступил сам парк. "Союз добровольцев Донбасса" Александра Бородая в документе не упомянут. Работы по установке монумента должны завершиться к 1 октября.

"Я не готов пока ничего рассказывать, потому что мы держим эту информацию в некотором секрете, но памятник действительно будет, и откроем мы его в начале октября", - сказал Бородай.

Автор проекта благоустройства территории Михаил Альков рассказал, что монумент "будет представлять собой стелу с георгиевским крестом, расположенную на мраморном основании".

Он подчеркнул, что разрабатывал лишь проект благоустройства окружающей памятник территории и не знает, какой скульптор работал непосредственно над монументом.

Пресс-секретарь союза Мария Коледа сказала, что информация о том, как будет выглядеть памятник "пока закрытая, о том, что это будет, мы известим журналистов ближе к открытию".

Фото: facebook

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