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Главная » Мир » Джихадисты полгода готовили теракты в Каталонии, – СМИ
Теракты в Испании

Джихадисты полгода готовили теракты в Каталонии, – СМИ

Джихадисты полгода готовили теракты в Каталонии, – СМИ
Мемориал на бульваре Ла Рамбла в Барселоне / Фото: publimetro.cl

Они не вызывали подозрений у полиции и местных жителей

22.08.17 99
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Лица, совершившие террористические атаки в Барселоне и Камбрильсе, готовились к ним шесть месяцев. В течение всего этого времени они так и не привлекли к себе внимания полиции, сообщает ZN.ua со ссылкой на испанское издание El Mundo.

Следствию удалось выяснить, что исламисты в течение полугода собирались в определенном месте. За это время им удалось накопить большое количество баллонов со взрывоопасными газами – бутаном и пропаном.

Их активность также не вызывала подозрений у местных жителей, которые не обращались в правоохранительные органы.

Как пояснил глава полиции Каталонии Хосеп Луис Траперо, правоохранители не располагали информацией о подтвержденных связях с террористической группировкой "Исламское государство", по меньшей мере, восьми из 12 преступников.

Напомним, 17 августа в туристическом центре Барселоны водитель фургона наехал на прохожих. Впоследствии в туристическом городке Камбрильс террористы планировали осуществить аналогичный теракт, но полиция их застрелила. В результате двух терактов в Испании погибли 15 человек, более 130 получили ранения.

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