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Главная » Мир » Трамп озвучил новую стратегию США в отношении Афганистана

Трамп озвучил новую стратегию США в отношении Афганистана

Трамп озвучил новую стратегию США в отношении Афганистана
Дональд Трамп / Фото: macleans.ca

Американцы больше не будут заниматься "созданием нации" в этой стране, а станут "убивать террористов"

22.08.17 62
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Президент США Дональд Трамп представил свое видение новой стратегии действий американских войск в Афганистане, заявив, что их поспешный уход из этой страны оставит вакуум для террористов, которым они наверняка не преминут воспользоваться. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ВВС.

О новой стратегии американский президент заявил на военной базе Форт-Мойер под Вашингтоном. Его речь транслировалась ведущими телеканалами страны.

Трамп признал, что сначала намеревался быстро вывести войска из Афганистана, но теперь убежден в том, что подобные действия станут повторением ошибок, которые были совершены его предшественниками в Ираке.

Новая стратегия предусматривает не "микроуправление из Вашингтона", а делегирование больших полномочий местным командирам. Кроме того, американцы больше не будут заниматься в Афганистане "созданием нации", а станут "убивать террористов".

Напомним, сейчас в Афганистане дислоцированы, по данным НАТО, около 8500 солдат США, четверть из которых является спецназом для противостояния джихадистам. Всего в стране находятся около 13,5 тысяч военных НАТО.

В конце 2014 года на смену силам международной вооруженной коалиции пришла небоевая операция НАТО "Решительная поддержка". На данный момент правительственные силы контролируют 59,7% территории Афганистана, боевики Талибана и других исламистских группировок – 11,1%. За 29,2% территории ведутся бои с переменным успехом.

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