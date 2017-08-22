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Главная » Мир » КНДР поставляла грузы в сирийское агентство химического оружия

КНДР поставляла грузы в сирийское агентство химического оружия

КНДР поставляла грузы в сирийское агентство химического оружия
Ким Чен Ын / Фото: gogetnews.info

Действия между Сирией и Северной Кореей включают сотрудничество в отношении ракетных программ

22.08.17 43
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За последние шесть месяцев были перехвачены две северокорейские поставки в сирийское правительственное учреждение, отвечающее за программу химического оружия страны. Об этом говорится в конфиденциальном докладе ООН о нарушении санкций в отношении Северной Кореи, сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

В докладе, который был представлен Совету Безопасности США, не было уточняющих сведений о том, когда и где состоялись поставки.

"Группа расследует сообщения о запрещенных химических, баллистических ракетах и сотрудничество в области обычных вооружений между Сирией и КНДР", – говорится в докладе.

Кроме того, отмечается, что есть основания полагать, что поставка была частью контракта KOMID (Корейской горнодобывающей торговой компанией) с Сирией. Контракт был занесен в черный список Советом безопасности в 2009 году.

"Два члена-государства перехватили суда, предназначенные для Сирии. Еще одно государство-член информировало группу о том, что у нее есть основания полагать, что товар был частью контракта KOMID с Сирией", – отмечается в документе.

Получателями груза были сирийские организации, назначенные Европейским Союзом и Соединенными Штатами для сирийского научно-исследовательского центра (SSRC). SSRC контролирует программу химического оружия в стране с 1970-х годов.

Эксперты из США заявили, что действия между Сирией и Северной Кореей, которые они расследуют, включают сотрудничество в отношении ракетных программ сирийского Скад и технического обслуживания и ремонта систем противовоздушной обороны сирийских ракет-носителей.

Северокорейские и сирийские миссии в Организации Объединенных Наций не сразу отреагировали на просьбу о представлении комментариев.

Ранее в экспертном докладе ООН сообщалось, что КНДР заработала на экспорте угля и железной руды около $270 млн несмотря на санкции против Пхеньяна, которые ввело министерство коммерции Китая. Северная Корея изменила пути поставок из КНР в страны Юго-Восточной Азии.

В докладе также отмечалось "послабление мероприятий, направленных на ликвидацию оружия массового уничтожения". Эксперты подчеркивают, что сложилась ситуация, при которой источники финансирования ядерной программы КНДР заблокировать сложно.

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