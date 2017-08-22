Мэттис посетил Ирак с необъявленным визитом

Министр обороны США проведет переговоры с лидерами Ирака о следующих шагах в борьбе с ИГИЛ

Глава Пентагона Джеймс Мэттис прибыл в Ирак с необъявленным визитом через несколько дней после начала операции по освобождению Таль-Афара от террористов. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

Министр обороны США проведет переговоры с лидерами Ирака о следующих шагах в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".

Мэттис ранее предупреждал, что борьба с ИГИЛ еще далека от завершения.

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Напомним, операция по освобождению города Таль-Афар от ИГИЛ началась 20 августа военными силами Ирака. Город находится в 80 км к западу от Мосула на севере страны.

Еще до 20 августа иракские правительственные силы начали воздушные бомбардировки Таль-Афара. В городе на данный момент находятся около 1,5-2 тыс. боевиков ИГИЛ.