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Главная » Мир » Йемен обвинил Иран в разжигании гражданской войны

Йемен обвинил Иран в разжигании гражданской войны

Йемен обвинил Иран в разжигании гражданской войны
Участники конфликта в Йемене / Фото из открытых источников

Тегеран продолжает отрицать предоставление оружия повстанцам

22.08.17 42
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Йемен обвинил Иран в разжигании гражданской войны в Йемене и поддержке шиитских повстанцев движения Хути. Такое заявление сделал министр иностранных дел Йемена Абдулмалик аль-Мехлафи 21 августа, передает Радио Свобода.

По мнению министра, Иран, поддерживая шиитских повстанцев движения Хути, не может участвовать в решении проблем Йемена.

"Иран является причиной этой проблемы, Иран продолжает поддерживать Хути", – заявил Абдулмалик аль-Мехлафи.

Ранее сообщалось, что Иран продолжает отрицать предоставление оружия повстанцам. В свою очередь, посол Саудовской Аравии в Организации Объединенных Наций Абдаллах аль-Муаллимом также обвинил Тегеран в причастности к йеменскому конфликту.

Саудовская Аравия поддерживает правительство Йемена в гражданской войне с повстанцами Хути, которая продолжается с сентября 2014 года. Эр-Рияд возглавляет коалицию арабских стран, которая авиаударами поддерживает правительственные силы.

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