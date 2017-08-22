Йемен обвинил Иран в разжигании гражданской войны в Йемене и поддержке шиитских повстанцев движения Хути. Такое заявление сделал министр иностранных дел Йемена Абдулмалик аль-Мехлафи 21 августа, передает Радио Свобода.
По мнению министра, Иран, поддерживая шиитских повстанцев движения Хути, не может участвовать в решении проблем Йемена.
"Иран является причиной этой проблемы, Иран продолжает поддерживать Хути", – заявил Абдулмалик аль-Мехлафи.
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Ранее сообщалось, что Иран продолжает отрицать предоставление оружия повстанцам. В свою очередь, посол Саудовской Аравии в Организации Объединенных Наций Абдаллах аль-Муаллимом также обвинил Тегеран в причастности к йеменскому конфликту.
Саудовская Аравия поддерживает правительство Йемена в гражданской войне с повстанцами Хути, которая продолжается с сентября 2014 года. Эр-Рияд возглавляет коалицию арабских стран, которая авиаударами поддерживает правительственные силы.