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Главная » Мир » Сирии грозят новые санкции и авиаудары в ответ на применение химоружия, – США

Сирии грозят новые санкции и авиаудары в ответ на применение химоружия, – США

Сирии грозят новые санкции и авиаудары в ответ на применение химоружия, – США
Здание Государственного департамента США / Фото: Reuters

Госдеп напомнил международному сообществу о годовщине химической атаки в Восточной Гуте

22.08.17 28
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Соединенные Штаты Америки пригрозили Сирии новыми санкциями и авиаударами в ответ на дальнейшее применение химического оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента США.

"4 года назад сирийский режим осуществил ужасную химическую атаку с применением зарина в пригороде Дамаска Восточной Гуте, в результате чего погибли более 1,4 тысяч человек, в том числе дети", – говорится в сообщении.

В Госдепе напомнили, что после атаки в Восточной Гуте сирийский режим продолжал демонстрировать "вопиющее пренебрежение к международному праву и нормам", о чем свидетельствует его химическая атака с использованием зарина в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года.

В результате этого, США ответили авиаударами по авиабазе режима. В Госдепе подчеркнули, что готовы "продолжать использовать необходимые средства для сдерживания режима от использования химического оружия.

Кроме того, режим главы Сирии Башара Асада призвали прекратить применение химического оружия, полностью декларировать все свои запасы химического оружия и сотрудничать с организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Миссией по установлению фактов и совместного механизма расследования.

"Несоблюдение международного права, норм и стандартов, связанных с использованием химоружия, представляет собой прямую угрозу для международного сообщества и будет рассматриваться соответствующим образом", – резюмировали в США.

Напомним, Организация Объединенных Наций заявила о перехвате поставок химического оружия из Северной Кореи в Сирию.

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