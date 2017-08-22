Сирии грозят новые санкции и авиаудары в ответ на применение химоружия, – США

Соединенные Штаты Америки пригрозили Сирии новыми санкциями и авиаударами в ответ на дальнейшее применение химического оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента США.
"4 года назад сирийский режим осуществил ужасную химическую атаку с применением зарина в пригороде Дамаска Восточной Гуте, в результате чего погибли более 1,4 тысяч человек, в том числе дети", – говорится в сообщении.
В Госдепе напомнили, что после атаки в Восточной Гуте сирийский режим продолжал демонстрировать "вопиющее пренебрежение к международному праву и нормам", о чем свидетельствует его химическая атака с использованием зарина в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года.
В результате этого, США ответили авиаударами по авиабазе режима. В Госдепе подчеркнули, что готовы "продолжать использовать необходимые средства для сдерживания режима от использования химического оружия.
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Кроме того, режим главы Сирии Башара Асада призвали прекратить применение химического оружия, полностью декларировать все свои запасы химического оружия и сотрудничать с организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Миссией по установлению фактов и совместного механизма расследования.
"Несоблюдение международного права, норм и стандартов, связанных с использованием химоружия, представляет собой прямую угрозу для международного сообщества и будет рассматриваться соответствующим образом", – резюмировали в США.
Напомним, Организация Объединенных Наций заявила о перехвате поставок химического оружия из Северной Кореи в Сирию.