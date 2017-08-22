Больная раком американка отсудила у Johnson & Johnson 417 миллионов долларов

Калифорнийский суд обязал компанию Johnson & Johnson выплатить 417 миллионов долларов жительнице Лос-Анджелеса 65-летней Эве Эчиверрии.

Она связывает диагностированный у нее рак яичников с тем, что с 11 лет использовала для интимной гигиены производимую Johnson & Johnson присыпку с тальком Johnsonʼs Baby Powder.

Эчиверрия указала, что на присыпке не было надписи, предупреждающей о том, что она может провоцировать онкозаболевания.

Присыпка, как отмечает CNN, на которую ссылаются мировые СМИ, не относится к категории товаров, на которых американское законодательство обязывает производителей размещать предупреждения о потенциальных рисках. Однако некоторые производители такой продукции делают это добровольно.

В Johnson & Johnson заявили, что будут оспаривать решение суда.

Отмечается, что только в Калифорнии к Johnson & Johnson были поданы несколько сотен исков, связанных именно с этой присыпкой. Всего в судах разных инстанций в США находятся на рассмотрении несколько тысяч подобных обращений.

При этом, компенсация, присужденная Эве Эчиверрии, пока является самой крупной по искам, поданным к Johnson & Johnson из-за продуктов с тальком. В мае 2017 года суд в Виргинии обязал Johnson & Johnson выплатить 110,5 миллионов долларов женщине, использовавшей присыпку этой компании и заболевшей раком яичников, а трое истцов из Сент-Луиса отсудили у корпорации в общей сложности более 300 миллионов долларов.

Напомним, легендарный рокер отказался от химиотерапии.