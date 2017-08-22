Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Под санкции США против КНДР попали четверо россиян

Под санкции США против КНДР попали четверо россиян

Под санкции США против КНДР попали четверо россиян
Фото: censor.net.ua

Всего новые ограничения коснулись 10 компаний и шесть человек

22.08.17 26
000

США ввели санкции в отношении 10 компаний и шести лиц, которые, по мнению США, оказывали поддержку властям КНДР. В частности, в санкционный список включили четверо россиян и одного китайца. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Соединенных Штатов.

Ограничения коснулись Рубена Киракосяна - генерального директора компании Gefest-M, зарегистрированной в Москве и связанной с Korea Tangun Trading Corporation. Сама компания Gefest-M также внесена в перечень. Его структура занимается оптовой торговлей металлами в первичных формах.

Кроме того, санкции введены в отношении Андрея Сербина и Михаила Писклина, который в 2012 году баллотировался в законодательное собрание Владивостока от партии "Правое дело".

Четвертой россиянкой в списке стала исполнительный директор работающей в Сингапуре компании Velmur Management Ирина Хьюиш.

По данным ведомства, Писклин и Сербин работали с также попавшей под санкции сингапурской компанией Transatlantic Partners, которая в свою очередь сотрудничала с Velmur Management, закупая топливо для КНДР.

Также санкции затронули пять компаний из Китая, и по две из Сингапура и Намибии.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Порошенко хочет доказать непричастность Украины к "ракетному скандалу" в Совбезе ООНТурчинов: Ложь о поставках украинских двигателей в КНДР придумали российские спецслужбыВ США столкнулись поезда

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Виноваты мы все, потому что это мы выбирали президента и депутатов, — Семён Глузман 4912
  2. Скотный двор. Иловайский котёл и приказ Сталина 5600
  3. Теория большого поражения. Как профессор из Кембриджа искала лекарство от стагнации 2467
  4. Дело смелых. Почему врачи должны говорить о своих ошибках 3050
  5. Двор культуры. Как на Ильинской, 16 живёт андеграунд 2636
  6. Сила от ума. Как математик Томас Сербонески искал формулу здорового тела 2491
  7. Судьба чебурека. Легенды и мифы древнего фастфуда 3308
  1. Решение по Донбассу уже принято, Россия будет вынуждена вывести войска, – Грымчак 16421 / 17991
  2. Завод Фирташа в оккупированном Крыму получает сырье из материковой Украины, – Джемилев 10586 / 11663
  3. В Украине хотят ввести обязательную плату за роды 7345 / 8029
  4. Названа самая непопулярная среди туристов страна мира 4462 / 4919
  5. Украинские стартапы - одни из лучших в мире 2565 / 2848
  6. Сурков: Ситуация в Донбассе не устраивает ни одну из сторон 2484 / 2757
  7. Охотники за биткоинами. Насколько безопасно добывать, хранить и обменивать криптовалюты 2471 / 2675
  1. Решение по Донбассу уже принято, Россия будет вынуждена вывести войска, – Грымчак 37 / 17991
  2. Завод Фирташа в оккупированном Крыму получает сырье из материковой Украины, – Джемилев 36 / 11663
  3. В Украине хотят ввести обязательную плату за роды 14 / 8029
  4. Охотники за биткоинами. Насколько безопасно добывать, хранить и обменивать криптовалюты 11 / 2675
  5. Украинские стартапы - одни из лучших в мире 10 / 2848
  6. Скотный двор. Иловайский котёл и приказ Сталина 9 / 5600
  7. Виноваты мы все, потому что это мы выбирали президента и депутатов, — Семён Глузман 8 / 4912
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.