Под санкции США против КНДР попали четверо россиян

Всего новые ограничения коснулись 10 компаний и шесть человек

США ввели санкции в отношении 10 компаний и шести лиц, которые, по мнению США, оказывали поддержку властям КНДР. В частности, в санкционный список включили четверо россиян и одного китайца. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Соединенных Штатов.

Ограничения коснулись Рубена Киракосяна - генерального директора компании Gefest-M, зарегистрированной в Москве и связанной с Korea Tangun Trading Corporation. Сама компания Gefest-M также внесена в перечень. Его структура занимается оптовой торговлей металлами в первичных формах.

Кроме того, санкции введены в отношении Андрея Сербина и Михаила Писклина, который в 2012 году баллотировался в законодательное собрание Владивостока от партии "Правое дело".

Четвертой россиянкой в списке стала исполнительный директор работающей в Сингапуре компании Velmur Management Ирина Хьюиш.

По данным ведомства, Писклин и Сербин работали с также попавшей под санкции сингапурской компанией Transatlantic Partners, которая в свою очередь сотрудничала с Velmur Management, закупая топливо для КНДР.

Также санкции затронули пять компаний из Китая, и по две из Сингапура и Намибии.