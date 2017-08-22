Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Фото В Германии конфисковали пять тысяч таблеток экстази в форме головы Трампа

Фото В Германии конфисковали пять тысяч таблеток экстази в форме головы Трампа

<span class="label red">Фото</span> В Германии конфисковали пять тысяч таблеток экстази в форме головы Трампа
Фото: dpa

Наркотики перевозили 54-летний австриец и его 17-летний сын

22.08.17 12
000

Немецкая полиция задержала двух австрийцев после того как обнаружила у них тысячи таблеток экстази, форма которых напоминает голову американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Deutsche Welle.

Во время проверки на дороге полиция юго-западного немецкого города Оснабрюк обнаружила у двух австрийцев, которые направлялись в Австрию из Нидерландов, пять тысяч таблеток экстази оранжевого цвета в форме головы Трампа. Фамилия американского президента была написана также на обратной стороне каждой таблетки.

Ориентировочная стоимость находки – 39 тыс. евро.

Полиция конфисковала все пять сумок, в которых перевозили таблетки, а также крупную сумму наличных. 54-летний австриец и его 17-летний сын, перевозившие таблетки, были задержаны, а позже арестованы.

СМИ сообщают, что такие таблетки продаются под слоганом "Трамп делает вечеринки великими снова" по аналогии с лозунгом президентской кампании Трампа "Make America great again".

Фото: dpa

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , , ,
Читайте по теме
У киевского наркодилера изъяли зелья на 3 миллиона гривенТрамп назвал Пакистан местом для агентов хаоса и террора

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Виноваты мы все, потому что это мы выбирали президента и депутатов, — Семён Глузман 4912
  2. Скотный двор. Иловайский котёл и приказ Сталина 5600
  3. Теория большого поражения. Как профессор из Кембриджа искала лекарство от стагнации 2467
  4. Дело смелых. Почему врачи должны говорить о своих ошибках 3050
  5. Двор культуры. Как на Ильинской, 16 живёт андеграунд 2635
  6. Сила от ума. Как математик Томас Сербонески искал формулу здорового тела 2491
  7. Судьба чебурека. Легенды и мифы древнего фастфуда 3308
  1. Решение по Донбассу уже принято, Россия будет вынуждена вывести войска, – Грымчак 16388 / 17990
  2. Завод Фирташа в оккупированном Крыму получает сырье из материковой Украины, – Джемилев 10566 / 11663
  3. В Украине хотят ввести обязательную плату за роды 7336 / 8029
  4. Названа самая непопулярная среди туристов страна мира 4423 / 4918
  5. Украинские стартапы - одни из лучших в мире 2564 / 2848
  6. Сурков: Ситуация в Донбассе не устраивает ни одну из сторон 2480 / 2757
  7. Охотники за биткоинами. Насколько безопасно добывать, хранить и обменивать криптовалюты 2450 / 2675
  1. Решение по Донбассу уже принято, Россия будет вынуждена вывести войска, – Грымчак 37 / 17990
  2. Завод Фирташа в оккупированном Крыму получает сырье из материковой Украины, – Джемилев 36 / 11663
  3. В Украине хотят ввести обязательную плату за роды 14 / 8029
  4. Охотники за биткоинами. Насколько безопасно добывать, хранить и обменивать криптовалюты 11 / 2675
  5. Украинские стартапы - одни из лучших в мире 10 / 2848
  6. Скотный двор. Иловайский котёл и приказ Сталина 9 / 5600
  7. Виноваты мы все, потому что это мы выбирали президента и депутатов, — Семён Глузман 8 / 4912
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.