Немецкая полиция задержала двух австрийцев после того как обнаружила у них тысячи таблеток экстази, форма которых напоминает голову американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Deutsche Welle.

Во время проверки на дороге полиция юго-западного немецкого города Оснабрюк обнаружила у двух австрийцев, которые направлялись в Австрию из Нидерландов, пять тысяч таблеток экстази оранжевого цвета в форме головы Трампа. Фамилия американского президента была написана также на обратной стороне каждой таблетки.

Ориентировочная стоимость находки – 39 тыс. евро.

Полиция конфисковала все пять сумок, в которых перевозили таблетки, а также крупную сумму наличных. 54-летний австриец и его 17-летний сын, перевозившие таблетки, были задержаны, а позже арестованы.

СМИ сообщают, что такие таблетки продаются под слоганом "Трамп делает вечеринки великими снова" по аналогии с лозунгом президентской кампании Трампа "Make America great again".

Фото: dpa