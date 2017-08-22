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Главная » Мир » В Польше возбудили уголовное дело против Леха Валенсы

В Польше возбудили уголовное дело против Леха Валенсы

В Польше возбудили уголовное дело против Леха Валенсы
Лех Валенса / Фото: AFP

Экс-президента подозревают в даче заведомо ложных показаний

22.08.17 50
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Следственный отдел Института национальной памяти Польши начал уголовное производство против бывшего президента Польши Леха Валенсы из-за предоставления ним заведомо ложных показаний. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Польское радио.

Речь идет о даче показаний Валенсой в так называемом "деле Болека". Экс-президента Польши обвиняют в многолетнем сотрудничестве со спецслужбами коммунистической ПНР.

В феврале 2016 года в Польше обнародовали секретные документы, касающиеся тайного сотрудника "Болека", которые якобы были подписаны экс-президентом Польши Лехом Валенсой. После обнародования документов Валенса заявил, что он ничего не писал и не подписывал.

Однако в конце июня после расследования Института судебных экспертиз в Кракове и показаний свидетелей прокуроры пришли к выводу, что более полусотни документов являются подлинными, то есть были написаны или подписаны Валенсой.

Руководитель следственного отдела Института национальной памяти прокурор Анджей Позорський сообщил, что производство касается также других дел, во время которых Валенса уверял, что не сотрудничал со спецслужбами ПНР.

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