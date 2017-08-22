В Польше возбудили уголовное дело против Леха Валенсы

Следственный отдел Института национальной памяти Польши начал уголовное производство против бывшего президента Польши Леха Валенсы из-за предоставления ним заведомо ложных показаний. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Польское радио.
Речь идет о даче показаний Валенсой в так называемом "деле Болека". Экс-президента Польши обвиняют в многолетнем сотрудничестве со спецслужбами коммунистической ПНР.
В феврале 2016 года в Польше обнародовали секретные документы, касающиеся тайного сотрудника "Болека", которые якобы были подписаны экс-президентом Польши Лехом Валенсой. После обнародования документов Валенса заявил, что он ничего не писал и не подписывал.
Однако в конце июня после расследования Института судебных экспертиз в Кракове и показаний свидетелей прокуроры пришли к выводу, что более полусотни документов являются подлинными, то есть были написаны или подписаны Валенсой.
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Руководитель следственного отдела Института национальной памяти прокурор Анджей Позорський сообщил, что производство касается также других дел, во время которых Валенса уверял, что не сотрудничал со спецслужбами ПНР.