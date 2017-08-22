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Главная » Мир » В Белом доме объявили чрезвычайное положение из-за подозрительной сумки

В Белом доме объявили чрезвычайное положение из-за подозрительной сумки

В Белом доме объявили чрезвычайное положение из-за подозрительной сумки
Белый дом / Фото:infousa.ru

Полиция перекрыла движение на близлежащих улицах

22.08.17 88
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Секретная служба Белого дома объявила режим чрезвычайного положения после того, как на территории резиденции президента США обнаружили подозрительный предмет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Сообщается, что режим чрезвычайного положения объявили в связи с обнаружением подозрительной сумки возле северной ограды Белого дома. После этого с этой стороны секретная служба эвакуировала журналистов, которых попросили оставаться в комнате для проведения пресс-конференций.

Также сообщается, что полиция перекрыла движение на близлежащих улицах.

По данным американских СМИ, президент США Дональд Трамп сейчас находится вне Белого дома. Он направляется в Аризону на встречу со своими сторонниками.

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