В Белом доме объявили чрезвычайное положение из-за подозрительной сумки

Секретная служба Белого дома объявила режим чрезвычайного положения после того, как на территории резиденции президента США обнаружили подозрительный предмет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Сообщается, что режим чрезвычайного положения объявили в связи с обнаружением подозрительной сумки возле северной ограды Белого дома. После этого с этой стороны секретная служба эвакуировала журналистов, которых попросили оставаться в комнате для проведения пресс-конференций.

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Также сообщается, что полиция перекрыла движение на близлежащих улицах.

По данным американских СМИ, президент США Дональд Трамп сейчас находится вне Белого дома. Он направляется в Аризону на встречу со своими сторонниками.