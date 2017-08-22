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Главная » Мир » Выборы в 2018 году состоятся в любом случае, - Мадуро

Выборы в 2018 году состоятся в любом случае, - Мадуро

Выборы в 2018 году состоятся в любом случае, - Мадуро
Фото: Carlos Garcias Rawlins

Даже если Трамп приедет в Венесуэлу в костюме морского пехотинца

22.08.17 96
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Ничто не помешает проведению президентских выборов в Венесуэле в 2018 году.

Об этом заявил во вторник глава государства Николас Мадуро.

"В Венесуэле в 2018 году будут выборы президента, даже если президент США Дональд Трамп приедет сюда в костюме морского пехотинца, - подчеркнул он. - Эти выборы не остановит никто, даже если будет всеобщая забастовка, объявленная оппозицией. Хотя забастовка еще не прекращена, она обречена на провал", - цитирует президента ТАСС.

Мадуро напомнил, что в октябре пройдут выборы губернаторов 23 штатов. "Победит тот, кого поддерживает народ, - заявил президент. "Я надеюсь, что мы победим во всех штатах. Я верю всем сердцем, что мы сможем выиграть, потому что все эти штаты мечтают о мире".

"Если власть в штате перейдет в руки оппозиции, то там сразу начнутся забастовки и саботаж. Мы не хотим этого", - сказал Мадуро.

Напомним, Мадуро протянул руку примирения Трампу.

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