Тиллерсон обвинил Россию в поставках оружия террористам

Госсекретарь напомнил, что такие поставки нарушают нормы международных отношений и Совбеза ООН

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во вторник обвинил Россию в поставках оружия террористам из "Талибана".

Тиллерсон сделал такое заявление во вторник в ходе брифинга госдепартамента США. Он напомнил, что такие поставки нарушают нормы международных отношений и Совбеза ООН.

Госсекретарь сказал: "Конечно, мы бы выступили против этого и показали бы России что это неправильно", - сообщает "Интерфакс".

Ранее в Минобороны РФ уже отвергали обвинения американской стороны в том, что Россия якобы поставляет вооружения движению "Талибан" в Афганистане.

Напомним, Тиллерсон усмотрел готовность России говорить о разрешении конфликта в Украине.