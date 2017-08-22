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Главная » Мир » Тиллерсон обвинил Россию в поставках оружия террористам

Тиллерсон обвинил Россию в поставках оружия террористам

Тиллерсон обвинил Россию в поставках оружия террористам
Фото из открытых источников

Госсекретарь напомнил, что такие поставки нарушают нормы международных отношений и Совбеза ООН

22.08.17 238
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во вторник обвинил Россию в поставках оружия террористам из "Талибана".

Тиллерсон сделал такое заявление во вторник в ходе брифинга госдепартамента США. Он напомнил, что такие поставки нарушают нормы международных отношений и Совбеза ООН.

Госсекретарь сказал: "Конечно, мы бы выступили против этого и показали бы России что это неправильно", - сообщает "Интерфакс".

Ранее в Минобороны РФ уже отвергали обвинения американской стороны в том, что Россия якобы поставляет вооружения движению "Талибан" в Афганистане. 

Напомним, Тиллерсон усмотрел готовность России говорить о разрешении конфликта в Украине.

 

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