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Главная » Мир » Видео Русалочка из Копенгагена празднует свое 104 - летие

Видео Русалочка из Копенгагена празднует свое 104 - летие

<span class="label red">Видео</span> Русалочка из Копенгагена празднует свое 104 - летие

Ее неоднократно обливали краской, отрезали руку и три раза голову

23.08.17 28
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Скульптуру подарил городу Карл Якобсен — сын основателя пивоварни "Карлсберг", который в 1909 году после посещения балета Ханса Бека "Русалочка" был так потрясен представлением, мастерством и красотой балерины Эллен Прайс, исполнившей главную роль, что решил воздвигнуть памятник в честь героини сказки.

Его создал скульптор Эдуард Эриксен, а моделями стала балерина (голова скульптуры) и жена мастера Элина. 

Грустной оказалась судьба не только сказочной героини, но и памятника, не раз подвергавшегося нападению вандалов. Его неоднократно обливали краской, отрезали руку и три раза голову.

Напомним, в Киеве на памятнике Щорсу отпилили копыто коня.

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